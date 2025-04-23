Новые штрафы появятся в Приморье

Так, предлагается заменить термины «запрет выхода» и «запрет выезда» на лед более конкретными формулировками — «нахождение граждан» и «нахождение транспортных средств» на льду в период запрета. Штрафы за такие действия вырастут: для граждан — от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс., для юридических — до 50 тыс.
Статья о граффити будет разделена: штрафовать станут не только авторов надписей и рисунков, но и владельцев зданий, если они не убирают повреждения. Также появится разграничение между сбросом и сжиганием мусора в неположенных местах.
Новшеством станет штраф за парковку на газонах, детских и спортивных площадках: граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 20 тысяч, юридические — до 100 тысяч.
По инициативе администрации Владивостока вводится ответственность за оставление на платных парковках машин без номеров или с нечитаемыми регистрационными знаками. Штрафы составят от 3 до 30 тысяч рублей. Вдобавок нарушителям будут блокировать колеса, на закупку блокираторов потребуется более 10 млн рублей из бюджета.
Тем не менее проект вызвал у депутатов множество вопросов. Они усомнились в необходимости увеличения штрафов и в справедливости наказаний для владельцев зданий за неубранное граффити. Также обсуждались сложности с применением статьи о сжигании мусора в сельской местности.
Как сообщил вице-спикер парламента Джамбулат Текиев, решено создать рабочую группу для доработки законопроекта ко второму чтению. При этом документ поддержали в первом чтении. Окончательное принятие будет возможно после оценки регулирующего воздействия в отношении норм, касающихся юридических лиц.