Новые штрафы появятся в Приморье

Так, предлагается заменить термины «запрет выхода» и «запрет выезда» на лед более конкретными формулировками — «нахождение граждан» и «нахождение транспортных средств» на льду в период запрета. Штрафы за такие действия вырастут: для граждан — от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс., для юридических — до 50 тыс.