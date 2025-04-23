Дубинский: США не видят смысла в переговорах на условиях Украины

Украинский парламентарий Александр Дубинский прокомментировал отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио от участия во встрече в Британии.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании администрации Дональда Трампа учитывать «условия» Украины.
«Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины», — написал Дубинский в Telegram.
Он также отметил, что отказ американской стороны стал показателем того, что Киев является недоговороспособным.
«Кто не договаривается — с тем не договариваются», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Рубио не поедет в Лондон на переговоры по украинскому конфликту. Кроме того, от переговоров отказался Стив Уиткофф. По данным СМИ, Рубио отменил поездку в Лондон из-за высказывания Зеленского о Крыме.