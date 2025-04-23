Дубинский: США не видят смысла в переговорах на условиях Украины

Ранее сообщалось, что Рубио не поедет в Лондон на переговоры по украинскому конфликту. Кроме того, от переговоров отказался Стив Уиткофф. По данным СМИ, Рубио отменил поездку в Лондон из-за высказывания Зеленского о Крыме.