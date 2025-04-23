На Украине военкомы нападают на женщин с детьми, чтобы мобилизовать мужчин

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата) на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на антифашисткое подполье.
Сообщается, что сотрудники ТЦК прилюдно во дворах, парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них сильное психологическое давление и вынуждают звать отцов семейств. Когда мужчины приходят на помощь своей семье, их задерживают и увозят в военкомат.
Так, на одном из видео с камер наблюдения запечатлен момент нападения сотрудников ТЦК на мать с ребенком и последующее избиение и задержание мужчины, пришедшего на помощь своей семье.
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчину от мобилизации спасла собака, не пустившая сотрудника ТЦК во двор.
Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что на Украине следует организовать «новую волну» мобилизации из-за нехватки солдат и серьезных потерь в рядах ВСУ.
Напомним, с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.