На Украине военкомы нападают на женщин с детьми, чтобы мобилизовать мужчин

Сообщается, что сотрудники ТЦК прилюдно во дворах, парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них сильное психологическое давление и вынуждают звать отцов семейств. Когда мужчины приходят на помощь своей семье, их задерживают и увозят в военкомат.