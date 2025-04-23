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Китай назвал дату запуска корабля «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами

На борту пилотируемого аппарата будут находиться Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Источник: Аргументы и факты

Запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20» к китайской национальной орбитальной станции «Тяньгун» состоится 24 апреля, сообщил на брифинге заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

Старт осуществят в 17:17 по пекинскому времени (12:17 мск). На борту корабля будут находиться трое тайконавтов — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

«Шэньчжоу-20» выйдет на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-2F/G. Спустя примерно 6,5 часа после старта корабль должен пристыковаться с главным модулем орбитальной станции.

Тайконавты будут находиться в космосе до конца октября 2025 года.

Напомним, в октябре 2024 года Китай запустил на орбитальную станцию корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами. В состав миссии вошли Цай Сюйжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.