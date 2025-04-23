В Совфеде нашли способ поддержать семьи с новорожденными: вещи для малышей могут быть бесплатными

В каждом регионе России необходимо открыть пункты проката необходимых вещей для новорожденных, что очень выручит молодые семьи на первых порах. Уверенность в этом в интервью ТАСС выразила член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина.
По задумке сенатора, родители могли бы брать во временное пользование кроватки, автокресла, ванночки и другие необходимые вещи. Такие пункты проката, уверена Наталия Косихина, стали бы отличным примером социально ориентированной инициативы.
Ведь, добавила, политик, появление в семье ребенка не только огромная радость, и, но дополнительная финансовая нагрузка на семейный бюджет. А пункты проката помогли бы серьезно сэкономить.
Между тем, в некоторых российских регионах подобные пункты проката уже работают. Так, взять во временное пользование вещи для новорожденных можно на Ставрополье. Местные власти уверены, что предоставление предметов первой необходимости для новорождённых в таких пунктах проката должно способствовать повышению рождаемости в ближайшие три года.
А в прошлом году в Ульяновской области планировали запустить 29 подобных пунктов проката. В них молодые родители могут взять на прокат коляски, кроватки, ходунки и многое другое.