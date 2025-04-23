В Совфеде нашли способ поддержать семьи с новорожденными: вещи для малышей могут быть бесплатными

Между тем, в некоторых российских регионах подобные пункты проката уже работают. Так, взять во временное пользование вещи для новорожденных можно на Ставрополье. Местные власти уверены, что предоставление предметов первой необходимости для новорождённых в таких пунктах проката должно способствовать повышению рождаемости в ближайшие три года.