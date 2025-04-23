В Самаре подешевели огурцы в апреле до 99 рублей за 1 кг

В Самаре огурцы подешевели до 99,99 рублей за килограмм, став доступнее картофеля (106 рублей) и апельсинов (89 рублей). Продавцы удивлены снижением цен, причины которого неясны. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Ранее, в январе, цена на килограмм полезного продукта доходила до 500 рублей. В марте цены были более доступными — около 129 ₽
Эксперты предполагают, что на цены в апреле могли повлиять избыток товара или сезонный фактор. Жители Самары радуются экономии и запасаются овощами.
Скоро дачники предложат свой урожай, что может снизить спрос на магазинные огурцы.
Типы огурцов: раннеспелые (32−44 дня) идеальны для салатов, среднеспелые (45−55 дней) — для засолки, позднеспелые (более 55 дней) — для зимних заготовок.
Витамины в огурцах (на 100 г): A (5 мкг), бета-каротин (45 мкг), альфа-каротин (11 мкг), K (16,4 мкг), C (2,8 мг), витамины группы B. Чистить огурцы не стоит, так как большинство полезных веществ в кожуре.
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