Мэрия прокомментировала появление клещей в парке 300-летия Омска после обработки

В телеграм-канале «Новости. Жесть Омска» в среду, 23 апреля 2025 года, появилось сообщение о засилье клещей в парке 300-летия Омска. Женщина показала видео, как паразиты атаковали ее во время прогулки с собакой.
"14 апреля обработали парк 300-летия от клещей. Все мы видели погоду на той неделе и видели, что будет снег и дождь, но они почему-то решили не переносить обработку на день, когда не будет ветра и снега с дождем.
Результат обработки на видео, плюс с собак еще сняли по 20 клещей.
Также, мы видели и как они делали эту обработку, сотрудник очень быстрым шагом прошел по дорожке парка и еле распылял средство только на дорожку, жаль, не смогли снять на видео", — говорится в сообщении автора.
Ситуацию прокомментировали в мэрии Омска.
«Акарицидная обработка парка была проведена 14 апреля 2025 года, в день когда не было осадков. Также осадков не было последующие три дня, этого срока достаточно для полного оседания средства», — заявили представители городской администрации.
В мэрии также сообщили, что до конца недели подрядчик проведет контрольный замер обработки, при выявлении клещей, обработка будет проведена повторно.