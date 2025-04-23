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Мэрия прокомментировала появление клещей в парке 300-летия Омска после обработки

В администрации города заявили, что при необходимости, проведут обработку повторно.

Источник: РИА "Новости"

В телеграм-канале «Новости. Жесть Омска» в среду, 23 апреля 2025 года, появилось сообщение о засилье клещей в парке 300-летия Омска. Женщина показала видео, как паразиты атаковали ее во время прогулки с собакой.

"14 апреля обработали парк 300-летия от клещей. Все мы видели погоду на той неделе и видели, что будет снег и дождь, но они почему-то решили не переносить обработку на день, когда не будет ветра и снега с дождем.

Результат обработки на видео, плюс с собак еще сняли по 20 клещей.

Также, мы видели и как они делали эту обработку, сотрудник очень быстрым шагом прошел по дорожке парка и еле распылял средство только на дорожку, жаль, не смогли снять на видео", — говорится в сообщении автора.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Омска.

«Акарицидная обработка парка была проведена 14 апреля 2025 года, в день когда не было осадков. Также осадков не было последующие три дня, этого срока достаточно для полного оседания средства», — заявили представители городской администрации.

В мэрии также сообщили, что до конца недели подрядчик проведет контрольный замер обработки, при выявлении клещей, обработка будет проведена повторно.