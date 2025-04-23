Загасить Гашека: в России предложили наказание для агрессивного хоккеиста

Экс-голкипер чешской хоккейной сборной Доминик Гашек заявил, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев якобы угрожал ему. В связи с этим, он направил жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF). Aif.ru спросил экспертов, как нужно наказать спортсмена за его очередное агрессивное высказывание в отношении россиянина, да и еще к тому же государственного лица.
На Гашека могут возбудить уголовное дело.
«За публичное оскорбление государственного и политического деятеля надо возбуждать уголовное дело», — сказал aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
Парламентарий отметил, что правоохранители спокойно оценят высказывания «мелкого преступника Гашека» и примут решение, какую статью ему вменить.
«Вот и вся история. Потом это всё можно спокойно реализовать. Жизнь такая штука, всякое ж может случиться. Посмотрим, как он тогда запоет», — поделился Колесник.
Пусть вернет заработанные в России деньги.
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Гашеку следует вернуть деньги, которые он заработал, выступая за российские команды.
«Пусть Гашек вернет деньги, которые он заработал в России, играя за российские клубы. Думаю, таким клубам, как “Спартак”, нужно выставить ему финансовые требования. Чех сейчас живет за счет заработанных в нашей стране средств. Гашеку платили по контрактам как большому спортсмену, а он превратился в дешевого политика», — отметил Фетисов.
Хоккеиста пригласили полечиться в России.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после заявления Гашека о том, что он отправил жалобы на Медведева в спортивные организации, назвал чеха клиническим идиотом.
«Следующее письмо ему следует отправить в штаб-квартиру НАТО или в Генштаб Чехии. Хотя ему лучше все же обратиться за помощью в медицинские центры Карловых Вар. Гашек — клинический идиот», — отреагировал Губерниев.
Предлагал подлечиться Гашеку и Фетисов после того, как чешский спортсмен раскритиковал переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о проведении хоккейного матча между командами НХЛ и КХЛ.
«Ему надо приехать в Россию, чтобы мы подлечили его здесь. В хорошую клинику положим, полечим», — сказал депутат.
Сам зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, по словам его помощника Олега Осипова, выразил уверенность, что экс-голкипер чешской хоккейной сборной страдает тяжелой формой психического заболевания, а именно: «русофобией в форме бреда преследования».
«Дмитрий Анатольевич порекомендовал бывшему хоккеисту аккуратнее переходить дорогу, не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — сказал Осипов.
В свою очередь депутат Колесник усомнился в сексуальной ориентации Гашека.
«Гашеку, видимо, себя как-то нужно обозначить, потому что он сейчас себя ведет как вышедшие в тираж девчонки с пониженной социальной ответственностью и повышенной социальной коммуникабельностью, которые начинают истерики закатывать, так как их никто не замечает. И вот они уже и чулочки какие-то надевают в сеточку, и туфельки на немыслимых платформах, а потом, когда видят, что на них никто не смотрит, начинают кричать и обвинять весь мир, обзываться и плеваться», — сказал парламентарий.
Депутат призвал не обращать внимания на высказывания Гашека. «Еще неизвестно, кстати, какой он ориентации», — подытожил Колесник.