Названа сумма долга, при которой могут ограничить выезд из страны: небольшая сумма

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований… если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера», — пояснили в ФССП.