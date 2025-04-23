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Названа сумма долга, при которой могут ограничить выезд из страны: небольшая сумма

В ФССП заявили о риске запрета выезда из РФ при долге от 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России, имеющие долг более 10 тысяч, могут не выехать из страны. Решение зависит от заявления взыскателя. Кроме того, судебные приставы могут вынести соответствующее временное ограничение, напомнили в ФССП России, транслирует РИА Новости.

Уточняется, что взыскатель может обратиться по собственному желанию. Исполнительный документ не считается судебным актом. Процесс происходит так: пристав или взыскатель обращаются в суд за ограничением должнику выезда из России, а после, на основании акта, выносится временный запрет.

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований… если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера», — пояснили в ФССП.

Между тем, в ГД внесли проект закона, позволяющий освободить участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Внесение суммы необходимо для подачи заявления в суд при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.