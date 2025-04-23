В Прикамье мужа и жену будут судить за преступление в отношении приемной дочери

Правоохранители установили, что потерпевшая, 18-летняя девушка, до своего совершеннолетия проживала у супружеской пары в качестве приемной дочери. В день, когда ей исполнилось 18 лет, девушка сняла с банковского счета деньги, которые ей начислялись в качестве алиментов. Приемные родители спустя некоторое время, зная, что у приемной дочери при себе крупная сумма, организовали с ней встречу под надуманным предлогом. Девушка погостила у них и поздно вечером решила вернуться к себе в общежитие. Фигурантка воспользовалась удобным моментом и предложила мужу похитить деньги, инсценировав грабеж. Женщина вызвалась проводить приемную дочь до остановки, вышла с ней из дома, а супруг по предварительной договоренности с подельницей уже ждал их на перекрестке. При встрече в условленном месте он толкнул жену, а потом и девушку, забрал из кармана ее куртки 169 тысяч рублей и скрылся. Потом злоумышленник отдал похищенные деньги жене, а она распорядилась ими в личных целях.