Перед майскими праздниками семьи с детьми получат пособия досрочно

Отметим, что по обычному графику пособия перечисляются в начале месяца. Так как первые числа мая являются праздничными, было решено перевести семьям выплаты за апрель до 30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячного пособия на первого ребенка до трех лет и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву.