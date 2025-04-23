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Перед майскими праздниками семьи с детьми получат пособия досрочно

В СФР рассказали, когда будут перечислены пособия семьям с детьми в преддверии майских выходных.

Источник: Аргументы и факты

В связи с майскими праздниками детские пособия семьям будут перечислены раньше, чем обычно, передает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).

Отметим, что по обычному графику пособия перечисляются в начале месяца. Так как первые числа мая являются праздничными, было решено перевести семьям выплаты за апрель до 30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячного пособия на первого ребенка до трех лет и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву.

В СФР уточнили, что досрочно средства будут перечислены семьям, выбравшим безналичную выплату через банк. Если же пособие доставляет почта, то выплата будет произведена в мае и продлится до 25 числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе.

Подчеркивается, что семьи, получающие ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, в мае получат средства по стандартному графику, 5 числа.

Ранее сообщалось, что в преддвери майских праздников также досрочно будут перечислены пенсии.

Между тем в Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек.