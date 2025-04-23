В Екатеринбурге будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Постановление об этом подписал мэр города Алексей Орлов. Ограничения будут действовать 8 и 9 мая. Запрет коснется сразу нескольких районов. Так, 8 мая спиртное не удастся купить: на Октябрьской площади (вдоль набережной Рабочей Молодежи — Бориса Ельцина — Челюскинцев);в Историческом сквере (8 Марта — Малышева — Горького — Ленина);в Преображенском парке (Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Академика Мехренцева — Чкалова — Академика Парина);возле культурного центра «Экран» (Орденоносцев -Грибоедова);в поселке Садовом. На следующий день к этому списку зон добавятся: центр города (Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев);поселок Исток (Реактивная — Боковой);Компрессорный (Латвийская, 16 и 18, Белоярская, 1);Уралмаш (Орджоникидзе — Банникова — Красных Партизан — Машиностроителей — 22 Партсъезда и Инженерная — Торговая — Хибиногорский — Грибоедова);Горный Щит (Ленина — Толстого — Кирова);Эльмаш (Старых Большевиков — Баумана — Шефская);улицы Бисертская и Колхозников. Памятные мероприятия в городе, приуроченные к 80-летию Великой Победы, начнутся уже 26 апреля. В сам День Победы по традиции пройдет парад войск екатеринбургского гарнизона.