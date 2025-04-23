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Штурмовики Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали бронированную технику Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи самолётов Су-25 ВКС РФ. Были применены авиационные средства поражения.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении ведомства.

Экипажи выполнили манёвр, а затем вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи Вооружённых сил Украины в Курской области.