Штурмовики Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

Российские военные ликвидировали бронированную технику Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи самолётов Су-25 ВКС РФ. Были применены авиационные средства поражения.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении ведомства.
Экипажи выполнили манёвр, а затем вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи Вооружённых сил Украины в Курской области.