В Волгограде закроют Мамаев курган для посетителей

По сообщению пресс-службы музея, ограничения вводятся в связи с проведением в эти дни международного форума. Они также распространяются на музей-панораму.
— В связи с проведением мероприятий в рамках международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 28 и 29 апреля 2025 года доступ посетителей на Мамаев курган и в музей-панораму «Сталинградская битва» будет ограничен, — говорится в официальном сообщении.
Напомним, что в форуме примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.