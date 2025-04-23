Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде закроют Мамаев курган для посетителей

В Волгограде на два дня — 28 и 29 апреля — закроют доступ для посетителей на Мамаев курган. Об этом жителей города-героя и туристов предупредили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

По сообщению пресс-службы музея, ограничения вводятся в связи с проведением в эти дни международного форума. Они также распространяются на музей-панораму.

— В связи с проведением мероприятий в рамках международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 28 и 29 апреля 2025 года доступ посетителей на Мамаев курган и в музей-панораму «Сталинградская битва» будет ограничен, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в форуме примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.