Сражение за Берлин: что сообщал ТАСС

«Борьба шла на улицах, на вокзальных путях, в вокзалах, в цехах многоэтажных заводов, в домах и под землей. Немцы вводили свои части в тоннели метро и бросали их в тыл наших частей. В занятых уже подразделениями Красной армии кварталах немецкие фаустники (бойцы с ручными противотанковыми гранатометами — прим. ТАСС) вели огонь по танкам и артиллерии через вентиляционные устройства тоннелей», — отмечает военкор.