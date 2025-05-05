Сражение за Берлин: что сообщал ТАСС

Сама немецкая столица была взята штурмом советскими подразделениями 2 мая 1945 года. В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует архивные материалы военных корреспондентов агентства.
По его информации, советские войска наступали на Берлин с востока, затем город постепенно был окружен. С южной и северной частей города танкисты вместе с кавалеристами совершали рейды по северным окраинам Берлина, форсировали Гогенцоллерн-канал (современное название — канал Одер — Хафель), вели боевые действия на западных окраинах города. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов соединились северо-западнее Потсдама, тем самым закончив окружение Берлина. Наступление на столицу Третьего рейха проходило со всех сторон.
«Борьба шла на улицах, на вокзальных путях, в вокзалах, в цехах многоэтажных заводов, в домах и под землей. Немцы вводили свои части в тоннели метро и бросали их в тыл наших частей. В занятых уже подразделениями Красной армии кварталах немецкие фаустники (бойцы с ручными противотанковыми гранатометами — прим. ТАСС) вели огонь по танкам и артиллерии через вентиляционные устройства тоннелей», — отмечает военкор.
Он сообщает, что в ходе советского штурма враг терял один район за другим, была прорвана внутренняя городская укрепленная полоса. Это позволило красноармейцам вступить в район правительственных учреждений столицы Германии. После упорной борьбы над Рейхстагом взвилось Знамя Победы.
«Второго мая войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и полностью овладели столицей Германии, городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии», — пишет Афанасьев. Он уточняет, что в этот же день в 15 часов окруженный берлинский гарнизон капитулировал.