Американский сенатор призвала уволить главу Пентагона: «Подвергал пилотов ненужной опасности»

Министр обороны США Пит Хегсет во второй раз оказывается в центре скандала. Оба случая коснулись утечки данных об ударах американских ВВС по Йемену. На этот раз глава Пентагона написал о военных планах США в чат с женой, братом и другими близкими людьми. Сенатор от Демократической партии Тэмми Дакуорт призвала уволить Пита Хегсета за повторную ошибку.