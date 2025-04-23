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Американский сенатор призвала уволить главу Пентагона: «Подвергал пилотов ненужной опасности»

Сенатор США призвала уволить Хегсета из-за утечки военных данных в личный чат.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет во второй раз оказывается в центре скандала. Оба случая коснулись утечки данных об ударах американских ВВС по Йемену. На этот раз глава Пентагона написал о военных планах США в чат с женой, братом и другими близкими людьми. Сенатор от Демократической партии Тэмми Дакуорт призвала уволить Пита Хегсета за повторную ошибку.

Она подчеркнула, что данные разведки не поддаются разглашению. Тем более, если речь идет о лицах, не связанных с Минобороны США. Глава Пентагона поделился со своим окружением военными сведениями через доступный каждому мессенджер. А к министру данные поступили по «закрытому каналу связи», заострила внимание сенатор.

«Хегсета нужно уволить. Он сознательно подвергал наших пилотов ненужной опасности», — написала в соцсети Тэмми Дакуорт.

В Пентагоне опровергли информацию о передаче Питом Хегсетом секретных сведений семье.