Смягчит давление в связи с потерей: В России предложили ввести налоговый вычет на похороны

Авторы инициативы подчеркнули, что стоимость ритуальных услуг постоянно растёт. Минимальная цена захоронения достигает примерно 50 000 рублей в отдалённых регионах и 100 000 рублей в крупных городах. Инициаторы считают вычет социально значимой мерой, способной поддержать семьи в трудный период. Ведь похороны всегда связаны с большими расходами. Средняя стоимость включает гроб, ритуальные услуги, транспортировку и оформление документов. Для малообеспеченных семей такие затраты могут оказаться непосильными, особенно если они теряют кормильца.
«Предоставление налогового вычета позволит смягчить финансовое давление и обеспечить достойные условия для прощания с усопшим», — считают в правозащитном центре.
Сейчас многие семьи оплачивают похороны наличными, чтобы избежать сложностей с документами. Это создаёт условия для теневого оборота в области ритуальных услуг. Потеря близкого человека добавляет эмоционального стресса. Финансовые трудности усугубляют ситуацию. Введение вычета поможет людям оформлять расходы официально, повысив прозрачность рынка и увеличив налоговые поступления, заверили авторы.
Семьи, сталкивающиеся с долгами за похороны, могут существенно сократить свои расходы. Вычет, по мнению авторов, поможет сохранить уровень жизни и положительно повлияет на демографию в стране. Реализация идеи не потребует создания новой системы. Предлагается установить фиксированную сумму вычета или процент от понесённых расходов, а также требовать документы, подтверждающие затраты. Лимиты на размер вычета помогут избежать злоупотреблений.
Авторы считают, что налоговый вычет на похороны — это справедливая и гуманная мера. Они просят Госдуму рассмотреть законопроект, который закрепит право граждан на получение такой возможности.
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