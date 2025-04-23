Смягчит давление в связи с потерей: В России предложили ввести налоговый вычет на похороны

Авторы инициативы подчеркнули, что стоимость ритуальных услуг постоянно растёт. Минимальная цена захоронения достигает примерно 50 000 рублей в отдалённых регионах и 100 000 рублей в крупных городах. Инициаторы считают вычет социально значимой мерой, способной поддержать семьи в трудный период. Ведь похороны всегда связаны с большими расходами. Средняя стоимость включает гроб, ритуальные услуги, транспортировку и оформление документов. Для малообеспеченных семей такие затраты могут оказаться непосильными, особенно если они теряют кормильца.