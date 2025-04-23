10 российских звёзд, которые покорили Книгу рекордов Гиннесса, а вы это даже и не знали

Книга рекордов Гиннесса — своеобразный Олимп для всех, кто стремится войти в историю своими уникальными достижениями. На страницах этого престижного издания нашлось место и для наших соотечественников. Кто-то попал туда благодаря невероятным спортивным результатам, кто-то — из-за феноменальных творческих способностей, а кому-то помогли просто незаурядное долголетие и преданность профессии.
Спортивные герои и их невероятные достижения.
Сфера спорта всегда была богата на рекорды, и российские спортсмены не раз доказывали своё превосходство на мировой арене. Легендарная Ирина Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная фигуристка, ни разу не проигравшая за всю карьеру. Смена тренеров и партнёров не помешала ей собрать почти килограмм золотых медалей! «Я всю жизнь боялась проиграть. Боролась с собой и обстоятельствами», — признавалась королева льда, объясняя секрет своего успеха.
Владимир Динамит Турчинский впечатлил мир своей феноменальной физической силой. Этот человек-гора сдвинул с места 260-тонный самолёт «Руслан», протащил двухэтажный автобус на расстояние 100 метров одной рукой и поднял платформу со слоном! При всей брутальности Турчинский был разносторонне развитым человеком — свободно говорил на английском и французском языках, увлекался джазом. К сожалению, сердце силача остановилось слишком рано — он ушёл из жизни в 46 лет от инфаркта.
Марина Казанкова установила сразу четыре мировых рекорда в области фридайвинга. Эта талантливая актриса, снявшаяся в фильмах «Бедная Настя» и «Яды, или Всемирная история отравлений», оказалась ещё и уникальной спортсменкой. В 2016 году она проплыла 154 метра в ластах, задержав дыхание, а через три года простояла под водой на мостике более четырёх минут! Имя Марина в переводе с латыни означает «морская» — настоящее предзнаменование судьбы.
Музыкальные и творческие таланты с мировым признанием.
На музыкальном фронте отметился Виктор Зинчук — виртуозный гитарист, чьи пальцы буквально летали над струнами. В 2002 году он сыграл «Полёт шмеля» Римского-Корсакова за рекордные 24 секунды, достигнув скорости 270 ударов в минуту. Для такого результата музыкант разминал пальцы целый час перед выступлением! Хотя в 2008 году его рекорд побил бразилец Тьяго Делла Вега, сам Зинчук с иронией относился к своему достижению и часто демонстрировал его на концертах.
Витас — эстрадный певец с уникальным голосом — дважды отметился в Книге рекордов. Сначала за грандиозное шоу с участием 850 человек на Всемирной ярмарке в Китае, а затем за рекордное количество зарубежных поклонников среди российских исполнителей. В Поднебесной у него больше миллиона фанатов, что подтверждает памятник, установленный в его честь. Китайская публика просто сходит с ума от его высоких нот и необычной манеры исполнения.
Режиссёр и актёр Евгений Гришковец установил своеобразный театральный марафон, продержавшись на сцене 8 часов 30 минут без перерыва. За это время драматург показал пять авторских моноспектаклей и дал концерт. Потрясающая выносливость помогла ему продемонстрировать весь свой творческий путь в российском театре за один день — достижение, требующее не только физических, но и колоссальных эмоциональных затрат.
Телевизионные рекордсмены и неожиданные герои.
Телеведущий Валдис Пельш установил рекорд телевизионного марафона, сняв 143 выпуска «Угадай мелодию» за 40 дней непрерывной работы без выходных. Эти программы собрали аудиторию в 132 миллиона зрителей! Интересно, что Пельш — выпускник философского факультета МГУ, он год проработал в академическом институте, прежде чем найти своё истинное призвание в шоу-бизнесе.
Дочь знаменитого телеведущего, Эйжена Пельш, пошла по стопам отца в любви к экстриму и в 14 лет стала самой юной участницей погружения под воду у берегов Антарктиды. Эту наследственную тягу к приключениям она получила от папы, который сам увлекался дайвингом и прыжками с парашютом.
Евгений Папунаишвили, известный всей стране по шоу «Танцы со звёздами», попал в Книгу рекордов за самый массовый танцевальный мастер-класс. Харизматичный хореограф одновременно обучал танцам 1850 участников — и не дистанционно, а вживую! Его энергии и обаяния хватило, чтобы заставить двигаться в унисон целую танцевальную армию.
Удивительное долголетие и преданность своему делу.
Самым неожиданным героем Книги рекордов Гиннесса стал Давид Баруля из Севастополя. В возрасте 104 лет он выиграл судебное дело о квартирном мошенничестве, став самым пожилым практикующим адвокатом не только в России, но и в мире. Юридическая практика Барули продолжалась более 70 лет! Выпускник Института прокуратуры СССР 1940 года, фронтовой разведчик, дошедший до Берлина, он попал сразу в три Книги рекордов — России, Европы и Гиннесса. «Главное в жизни — это не унывать», — советовал долгожитель молодому поколению. Даже в столь почтенном возрасте у него было крепкое рукопожатие, а скончался он в 105 лет.
Наши соотечественники продолжают удивлять мир своими достижениями, доказывая, что для настоящего таланта, упорства и целеустремлённости не существует ни границ, ни преград. И кто знает, может быть, именно сейчас где-то в России растёт будущая звезда, которая скоро пополнит список российских рекордсменов в самой престижной книге мировых достижений. А ранее Life.ru раскрыл пугающие детали пророчества о последнем папе римском и что будет после его смерти.
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