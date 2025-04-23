10 российских звёзд, которые покорили Книгу рекордов Гиннесса, а вы это даже и не знали

Самым неожиданным героем Книги рекордов Гиннесса стал Давид Баруля из Севастополя. В возрасте 104 лет он выиграл судебное дело о квартирном мошенничестве, став самым пожилым практикующим адвокатом не только в России, но и в мире. Юридическая практика Барули продолжалась более 70 лет! Выпускник Института прокуратуры СССР 1940 года, фронтовой разведчик, дошедший до Берлина, он попал сразу в три Книги рекордов — России, Европы и Гиннесса. «Главное в жизни — это не унывать», — советовал долгожитель молодому поколению. Даже в столь почтенном возрасте у него было крепкое рукопожатие, а скончался он в 105 лет.