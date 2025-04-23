Госдума просит Минпросвещения объяснить выбор продуктов для школьных буфетов

«Для информирования граждан прошу вас, уважаемый [глава Минпросвещения] Сергей Сергеевич, поручить дать разъяснения о порядке формирования перечня товаров и видов горячего питания, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора данной продукции», — написала Горячева в своем заявлении. Ее слова приводит ТАСС. Она также выразила тревогу родителей по поводу избытка выпечки, фастфуда, сладостей и сахаросодержащих напитков в школьном меню. По ее словам, именно в школьном возрасте формируются пищевые привычки, и если дети постоянно выбирают нездоровую пищу, это становится нормой, которую сложно изменить во взрослом возрасте. Горячева подчеркнула, что школьное питание должно быть реальным элементом заботы о здоровье детей, а не просто формальностью.