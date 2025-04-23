Швыдкой рассказал о желании 25 стран участвовать в «Интервидении»

Президент России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что на конкурс российский «Интервидение» уже поступили заявки от представителей более чем 25 государств.
«Сегодня более 25 стран высказали желание участвовать. Но тут надо понимать, что у такого конкурса есть тоже предельные цифры», — сказала Швыдкой.
Как ранее информировал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, возглавляющий департамент по многостороннему местом проведения конкурса станет подмосковная «Live Арена».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об организации международного музыкального конкурса «Интервидение», который пройдет в Москве и Подмосковье в 2025 году.