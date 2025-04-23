Топ-5 главных новостей в Молдове 23 апреля 2025: Почему в Молдове ПАС сам себя хоронит — есть версия; в Молдове хотят запретить празднование Дня Победы; власти Молдовы обхаживают диаспору, нарушая закон

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 23 апреля 2025:
1. Штрафы людей за СМС, запрет на выезд из Молдовы, даже за Благодатным огнем, «отмена» Дня Победы: Почему перед выборами ПАС себя хоронит — есть версия.
2. Власти Молдовы хотят запретить празднование Дня Победы в центре Кишинева: ПАС требует отмечать только День Европы.
3. ПАС снова обхаживает диаспору, правда, очень неловко: Партия власти давно начала предвыборную агитацию, а Конституционный суд Молдовы ничего не замечает.
4. Занимайте места на пляжах: В Молдове аномальная для апреля жара до +29 градусов.
5. Японцы, пришедшие на выставку, так и не поняли, что хотели показать оформители стенда Молдовы: Зато на это новаторство затрачено 6 млн леев.
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