Многомилионный бизнес, недвижимость и 5000 произведений: какое наследство оставил Церетели и как его поделят

По данным последней декларации за 2021 год, Зураб Церетели владел недвижимостью общей площадью около 57 тыс. кв. м. В его владении были шесть земельными участков с площадью от 103 кв. м до 5,8 тыс. кв. м, два жилых дома, пять квартир, два машино-места и тридцать нежилых помещений. В его коллекции также числились элитные автомобили: пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Его годовой доход превышал 60 млн рублей, сообщает АиФ.