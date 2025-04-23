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В Иркутской области 479 проб молока проверили на содержание пестицидов

Нарушителям выдали предписание о приостановлении продажи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье с начала 2025 года исследовали 479 проб молока и молочной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, пестицидов и тяжелых металлов в продукции не выявлено.

— По микробиологическим показателям исследована 321 проба, не соответствовало нормативным требованиям — 15. По физико-химическим показателям исследовано 86 проб, из них не соответствовали — 5, — сообщили в пресс-службе Управления.

Нарушителям выдали предписание о приостановлении продажи тех продуктов, что не соответствуют требованиям. Отметим, молоко проверили на признаки фальсификации. Выяснилось, что все производители соблюдают установленные требования, то есть товар является качественным.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска инспекторы проконтролировали ввоз 16 тысяч суточных цыплят.