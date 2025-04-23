В Перми ко Дню Победы приводят в порядок пешеходные ограждения

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ведутся работы по приведению в порядок центральных улиц Перми. Специалисты КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермского края ремонтируют пешеходные ограждения, моют проезжую часть, убирают мусор и наводят порядок вдоль главных городских магистралей, рассказали в краевом минтрансе.
Особое внимание уделено центральной части города, где пройдут торжественные мероприятия ко Дню Победы. Работы ведутся ежедневно — дорожники очищают тротуары и элементы городской инфраструктуры, подметают и моют дороги, а также следят за безопасностью: в местах массового скопления людей проверяют и укрепляют пешеходные ограждения, устраняют дефекты дорожного покрытия.