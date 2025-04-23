В Самаре депутаты гордумы помогают участникам спецоперации гуманитарной помощью

В самарском регионе активно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Депутаты гордумы областной столицы играют в этом процессе важную роль.
В апреле они в очередной раз отправили подарки бойцам — к Пасхе. Самарские хлебопеки изготовили для этого свыше 15 тысяч куличей. Об этом рассказал портал «Волга Ньюс».
К Дню Победы бойцам отправится новый груз: продукты питания, одежда, электроприборы и дроны.
Совместно с думой работает сообщество волонтеров, они делают окопные свечи и маскировочные сети. Ежемесячно, благодаря этому, отправляются гумконвой в зону СВО.
Народные избранники встречаются с ветеранами и семьями бойцов, а также поддерживают других нуждающихся.
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