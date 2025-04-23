Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Екатеринбурга уедут на майские праздники в другие регионы

Туристы из Екатеринбурга предпочитают отдыхать в мае в Санкт-Петербурге и Татарстане.

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбуржцы предпочитают проводить майские праздники в Татарстане и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

По данным организации, на долю Татарстана приходится 17% всех бронирований в отелях и гостиницах. Санкт-Петербург занял второе место — 14%. Москва и Краснодарский край — по 10%. Замыкает пятерку популярных направлений для внутреннего туризма Калининградская область — 7%.

Эксперты отмечают, что растет туристический спрос и на сам Екатеринбург. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число бронирований в отелях и апартаментах Екатеринбурга выросло на 32%. Больше всего бронирований совершают москвичи (37%) и челябинцы (11%).