Жители Екатеринбурга уедут на майские праздники в другие регионы

Екатеринбуржцы предпочитают проводить майские праздники в Татарстане и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования «Островок».
По данным организации, на долю Татарстана приходится 17% всех бронирований в отелях и гостиницах. Санкт-Петербург занял второе место — 14%. Москва и Краснодарский край — по 10%. Замыкает пятерку популярных направлений для внутреннего туризма Калининградская область — 7%.
Эксперты отмечают, что растет туристический спрос и на сам Екатеринбург. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число бронирований в отелях и апартаментах Екатеринбурга выросло на 32%. Больше всего бронирований совершают москвичи (37%) и челябинцы (11%).