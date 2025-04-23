Жители Екатеринбурга уедут на майские праздники в другие регионы

Эксперты отмечают, что растет туристический спрос и на сам Екатеринбург. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число бронирований в отелях и апартаментах Екатеринбурга выросло на 32%. Больше всего бронирований совершают москвичи (37%) и челябинцы (11%).