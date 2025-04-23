В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме

«Если ребенок был усыновлен или подтвержденная учетная запись на портале госуслуг у родителей отсутствует, для получения СНИЛС можно обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. СНИЛС предоставляется в день обращения», — уточнили в пресс-службе.