В Буэнос-Айресе станцию метро могут переименовать в честь папы Франциска

Одну из станций метро в аргентинской столице Буэнос-Айрес предложено переименовать в честь скончавшегося в минувший понедельник папы римского Франциска. Соответствующий законопроект внесен в городское заксобрание главой Буэнос-Айреса Хорхе Макри, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.
По информации городских властей, в честь покойного пантифика предполагается переименовать станцию «Кафедральный собор».
«Присвоение имени папы Франциска нынешней станции “Кафедральный собор” не только станет искренней данью одной из самых выдающихся фигур новейшей истории, но и будет символическим жестом для будущих поколений», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, папа римский Франциск скончался в Ватикане от инсульта на 89-м году жизни. В Аргентине объявили траур в связи со смертью понтифика. Фотографию папы римского Франциска спроецировали на символ Аргентины — обелиск, который находится в столице страны.