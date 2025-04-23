В Казахстане сужают дороги

Именно на этих отрезках внедряется новый подход — метод сужения дороги.
Согласно данным правоохранителей за 23 апреля 2025 года, он применяется в странах ОЭСР и США.
В МВД подчеркнули, что целью является не проверка, а исключительно профилактика.
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее.
Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь.
Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.