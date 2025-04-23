Сельхозярмарка у краевого цирка в Хабаровске начнет работу 26 апреля

Очередной сезон ярмарки выходного дня начнется в эту субботу — впервые она будет проходить у здания краевого цирка. Решение о смене площадки было принято по поручению губернатора. Раньше торговля велась возле арены «Ерофей», но не всех устраивало такое расположение.