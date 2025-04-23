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Сельхозярмарка у краевого цирка в Хабаровске начнет работу 26 апреля

Торговые места предоставят бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Хабаровска станет проще покупать свежие продукты от фермеров. Краевая сельхозярмарка переезжает на новое место и открывает шестой сезон. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Очередной сезон ярмарки выходного дня начнется в эту субботу — впервые она будет проходить у здания краевого цирка. Решение о смене площадки было принято по поручению губернатора. Раньше торговля велась возле арены «Ерофей», но не всех устраивало такое расположение.

«Мы выбрали территорию у цирка, здесь есть и парковка, и остановки общественного транспорта. Ждем всех за покупками», — рассказал руководитель регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Участие в ярмарке подтвердили 42 производителя из разных районов края. Площадка рассчитана на 70 торговых мест. Все точки предоставляются бесплатно. Продавать продукцию смогут только местные фермеры.