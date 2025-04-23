В Самарской области преобладают вирусы гриппа А

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 9,2%. Тогда было выявлено 9558 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 30,6. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 27,7, это ниже эпидпорога на 33%.