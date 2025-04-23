В Самарской области преобладают вирусы гриппа А

За неделю, с 14 по 20 апреля, в Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на 16 неделю 2025 года, в регионе заболели 8679 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— Эпидемический порог снижен в возрастной группе 15 лет и старше (на 1,3%), 0−2 года (на 68,3%), 3−6 лет (на 62,6%), 7−14 лет (на 64,5%), — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 9,2%. Тогда было выявлено 9558 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 30,6. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 27,7, это ниже эпидпорога на 33%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют грипп А (H1N1) и В, парагрипп.