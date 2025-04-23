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NI: Европа потеряет доступ к недрам Азии из-за российского статуса Крыма

Российский статус Крыма назвали невыгодным для стран Европы.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны опасаются, что признание Западом российского статуса Крыма приведет к усилению влияния России в регионе, ограничив им доступ к природным ресурсам Центральной Азии. Об этом пишет издание The National Interest.

В публикации российский статус Крыма назвали невыгодным для Европы, отмечая, что Москва якобы может постарается ограничить транскаспийские проходы в Центральную Азию. Авторы статьи утверждают, что таким образом Россия сможет подавить независимость региона. Журналисты обращают отдельное внимание на то, что объемы редких минералов в Центральной Азии существенно превышают украинские.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума, когда за воссоединение с Россией проголосовало более 96% жителей полуострова, а также свыше 95% проживающих в Севастополе.