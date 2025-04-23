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Продлят до ноября: в Новосибирске изменится схема движения транспорта

С 23 апреля по 1 ноября в Новосибирске будет действовать временная схема движения транспорта на путепроводе через железнодорожные пути по улице Добролюбова. Соответствующее решение принято городской мэрией в связи с проведением работ на данном участке дорожной сети.

Источник: Om1 Новосибирск

Согласно установленным ограничениям, проезжая часть путепровода будет сужена, а движение транспорта организовано в одностороннем режиме — от улицы Зыряновской в сторону улицы Большевистской. При этом поворот с улицы Большевистской на улицу Добролюбова будет полностью запрещён на весь период действия ограничений.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны, руководствуйтесь установленными дорожными знаками, соблюдайте скоростной режим», — сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

Городские власти обращают особое внимание водителей на необходимость строгого соблюдения установленных дорожных знаков и рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты движения.