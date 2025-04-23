Продлят до ноября: в Новосибирске изменится схема движения транспорта

Согласно установленным ограничениям, проезжая часть путепровода будет сужена, а движение транспорта организовано в одностороннем режиме — от улицы Зыряновской в сторону улицы Большевистской. При этом поворот с улицы Большевистской на улицу Добролюбова будет полностью запрещён на весь период действия ограничений.