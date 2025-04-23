«Под строгим контролем милиции». МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси

В МВД охарактеризовали миграционную ситуацию в Беларуси, назвав ее стабильной и контролируемой со стороны милиции.
В МВД заметили, что значительно увеличилось количество въезжающих в Беларусь иностранцев. Однако, несмотря на это, роста преступности с их участием не зафиксировано.
— Под строгим контролем правоохранительных органов находятся не только вопросы въезда и выезда из республики иностранцев, но и пребывания в стране, — прокомментировали в пресс-службе.
В МВД заявили, что в основном, в Беларусь приезжают законопослушные граждане зарубежных государств. А к каждому, кто нарушает законодательство применяются самые строгие меры, вплоть до выдворения из страны.
А еще Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.
Также правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси.