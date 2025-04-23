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«Под строгим контролем милиции». МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси

МВД Беларуси сказало о миграционной ситуации в стране.
Источник: Комсомольская правда

В МВД охарактеризовали миграционную ситуацию в Беларуси, назвав ее стабильной и контролируемой со стороны милиции.

В МВД заметили, что значительно увеличилось количество въезжающих в Беларусь иностранцев. Однако, несмотря на это, роста преступности с их участием не зафиксировано.

— Под строгим контролем правоохранительных органов находятся не только вопросы въезда и выезда из республики иностранцев, но и пребывания в стране, — прокомментировали в пресс-службе.

В МВД заявили, что в основном, в Беларусь приезжают законопослушные граждане зарубежных государств. А к каждому, кто нарушает законодательство применяются самые строгие меры, вплоть до выдворения из страны.

А еще Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.

Также правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси.