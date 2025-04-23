Руководителя и бухгалтера омской фирмы-перевозчика обвинили в хищении 5,9 млн рублей

«С 2016 г. по 2019 год обвиняемые приобретали в лизинг транспортные микроавтобусы, оформляя договоры на подконтрольную фирму с общей системой налогообложения. В дальнейшем автомобили передавались якобы в аренду (с суммой платы в размере лизинговых платежей) другим своим организациям, не имевшим право на возмещение НДС», — озвучили в ведомстве версию следствия.