Руководителя и бухгалтера омской фирмы-перевозчика обвинили в хищении 5,9 млн рублей

Омская прокуратура расследовала уголовное дело против директора и главбуха одной из организаций-перевозчиков. 23 апреля в ведомстве уточнили, что в 2015 году бизнесмен запустил работу нескольких компаний, применив в том числе упрощенную систему налогообложения. Похитить 5,9 млн рублей удалось благодаря незаконному возмещению НДС.
«С 2016 г. по 2019 год обвиняемые приобретали в лизинг транспортные микроавтобусы, оформляя договоры на подконтрольную фирму с общей системой налогообложения. В дальнейшем автомобили передавались якобы в аренду (с суммой платы в размере лизинговых платежей) другим своим организациям, не имевшим право на возмещение НДС», — озвучили в ведомстве версию следствия.
Материалы дела направили в суд, приговор будет вынесен по статье № 159 — «Мошенничество».
Ранее «КП Омск» рассказала, что местный водитель грузовика ожидает приговора суда за наезд на женщину-пешехода.