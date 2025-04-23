В Черемхове на год ограничили движение грузовиков массой от 10 тонн

В Черемхове на год ограничили движение грузовиков по автомобильным дорогам. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, продлится это вплоть до апреля 2026 года.
— Ограничение вводится в соответствии с федеральным и областным законодательством и коснется транспортных средств массой 10 тонн и более, — пояснили в отделе ЖКХ.
Эти меры необходимы для того, чтобы уменьшить транспортную и экологическую нагрузки, а также увеличить пропускную способность улиц и защитить асфальт от повреждений.
Однако есть те, на кого не распространяется ограничение, среди них пассажирские перевозки автобусами, перевозка грузов, необходимых для устранения последствий стихийных бедствий. Также проехать смогут машины органов исполнительной власти и дорожники.
Отметим, что специалисты на всех въездах в город установили необходимые знаки, напоминающие автомобилистам о новых правилах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничили по Пискунова в Иркутске с 23 апреля.