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Обнаружили утром: в Башкирии свернули поиски 7-летнего ребенка

В Башкирии завершились поиски 7-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски семилетнего мальчика. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Ребенок пропал вчера во время прогулки в лесу между селами Урзайбаш и Арсланово. Недавно минут назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — сообщили добровольцы.

Где был парень и почему пропал — не уточняется.

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