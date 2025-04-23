Подачу электроэнергии ограничат по следующим адресам: ул. Калинина, 350/в, 350/а, 350/14; ул. Кожевенная, 141; ул. Игнатова, 5, 1, 25, 31, 29, 3, 33, 35, 37, 39; ул. Бирюзовая, 3, 1, ¾, 18; ул. Яхонтовая, 1/1, 54; ул. Дзержинского, 209; ул. Железнодорожная, 19; ул. Восточная, 26; ул. Полесская, 11; ул. Российская, 794, 100, 82, 94; ул. Лесопарковая, 11; ул. Московская, 131; ул. Соколова, 19; ул. Анапская, 26; ул. Тепличная, 16; ул. 1 Гвардейская, 11; ул. Ростовское шоссе, 56; ул. 40 лет победы, 63, 65; ул. Павлова, 2; ул. Вишняковой, ½, 4, 118/1; ул. Ставропольская, 98, 106, 112, 130, 114, 100, 124.
О массовых отключениях электричество предупредила ЕДДС города.
В Краснодаре вновь более 20 улиц обесточат на несколько часов
В Краснодаре 21 улица останется без электричества сегодня. Свет отключат на период с 9:00 до 17:00.
Подачу электроэнергии ограничат по следующим адресам: ул. Калинина, 350/в, 350/а, 350/14; ул. Кожевенная, 141; ул. Игнатова, 5, 1, 25, 31, 29, 3, 33, 35, 37, 39; ул. Бирюзовая, 3, 1, ¾, 18; ул. Яхонтовая, 1/1, 54; ул. Дзержинского, 209; ул. Железнодорожная, 19; ул. Восточная, 26; ул. Полесская, 11; ул. Российская, 794, 100, 82, 94; ул. Лесопарковая, 11; ул. Московская, 131; ул. Соколова, 19; ул. Анапская, 26; ул. Тепличная, 16; ул. 1 Гвардейская, 11; ул. Ростовское шоссе, 56; ул. 40 лет победы, 63, 65; ул. Павлова, 2; ул. Вишняковой, ½, 4, 118/1; ул. Ставропольская, 98, 106, 112, 130, 114, 100, 124.