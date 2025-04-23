Жителям Самары не понравились введенные властями штрафы за отдых на природе

Жители Самары выразили озабоченность в комментариях к публикации губернатора в социальных сетях по поводу ограничений на отдых на природе. Волнует их вопрос: где теперь отдыхать, если за посещение лесов и волжских островов введены штрафы?
Администрация города ответила на эти опасения, пояснив, что штрафные санкции касаются не самого факта пребывания на природе, а нарушения установленных правил поведения в лесных и прибрежных зонах. Об этом сообщил портал «СитиТраффик».
Цель введения штрафов — предотвращение экологического ущерба, вызванного неразумным и безответственным поведением отдыхающих. Речь идёт о широком спектре нарушений, способных нанести вред окружающей среде.
Это, в частности, включает в себя разведение костров без разрешения в установленных местах, оставление мусора, создание чрезмерного шумового загрязнения, а также другие действия, негативно влияющие на хрупкую экосистему лесов и поймы Волги.
В мэрии подчеркнули, что подобные меры необходимы для сохранения природных богатств региона и предотвращения их истощения. Важно отметить, что введение штрафов напрямую связано с действующим в Самарской области особым противопожарным режимом.
Ситуация усугубляется аномально жаркой погодой, которая значительно повышает риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим, с 22 по 28 апреля 2025 года был введён полный запрет на посещение лесов на территории шестнадцати лесничеств региона.
Это временная мера, направленная на минимизацию риска возникновения и распространения пожаров. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, что повлечет за собой штрафы.
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