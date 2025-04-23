Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весенняя охота на утку открылась в Хабаровском районе

Сезон продлится до 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

23 апреля в Хабаровском районе началась весенняя охота на водоплавающую дичь. Разрешение можно оформить как очно, так и через «Госуслуги». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сезон охоты на утку в общедоступных угодьях Хабаровского района продлится до 2 мая. Получить разрешение можно в охотуправлении по улице Запарина, 92, с 9:30 до 12:30. Также заявление принимается онлайн через портал «Госуслуги». Госпошлина — 650 рублей. Квитанцию об оплате просят отправлять на электронную почту upr_ohota@khv.gov.ru.

Специалисты напоминают: в регионе водятся птицы, занесенные в Красную книгу. Среди них — мандаринка, черная кряква, пискулька, малый лебедь, чешуйчатый крохаль. Добыча таких видов запрещена. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Также может быть изъято оружие и взыскан причиненный природе ущерб.