Весенняя охота на утку открылась в Хабаровском районе

23 апреля в Хабаровском районе началась весенняя охота на водоплавающую дичь. Разрешение можно оформить как очно, так и через «Госуслуги». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сезон охоты на утку в общедоступных угодьях Хабаровского района продлится до 2 мая. Получить разрешение можно в охотуправлении по улице Запарина, 92, с 9:30 до 12:30. Также заявление принимается онлайн через портал «Госуслуги». Госпошлина — 650 рублей. Квитанцию об оплате просят отправлять на электронную почту upr_ohota@khv.gov.ru.
Специалисты напоминают: в регионе водятся птицы, занесенные в Красную книгу. Среди них — мандаринка, черная кряква, пискулька, малый лебедь, чешуйчатый крохаль. Добыча таких видов запрещена. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Также может быть изъято оружие и взыскан причиненный природе ущерб.