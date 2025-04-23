Весенняя охота на утку открылась в Хабаровском районе

Сезон охоты на утку в общедоступных угодьях Хабаровского района продлится до 2 мая. Получить разрешение можно в охотуправлении по улице Запарина, 92, с 9:30 до 12:30. Также заявление принимается онлайн через портал «Госуслуги». Госпошлина — 650 рублей. Квитанцию об оплате просят отправлять на электронную почту upr_ohota@khv.gov.ru.