Четыре района Витебской области определились с днями трезвости

Так, на территории Оршанского района продажа алкоголя будет ограничена в течении суток 24 мая на «Последний звонок» и 13 июня на выпускные вечера в школах.
В Верхнедвинском района антиалкогольных акций будет три: с 08:00 до 12:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к празднику «Последний звонок», с 16:00 до 24:00 13 июня — на выпускные вечера и с 00:00 до 24:00 3 октября — в связи с мероприятиями, приуроченными ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.
В Сенненском районе дни трезвости тоже пройдут на школьные праздники — «Последний звонок» и выпускные вечера. В эти дни спиртные напитки нельзя купить в течении суток.
В Новополоцке ограничения будут действовать с 00:00 до 24:00 24 мая и с 15:00 13 июня до 08:00 14 июня.
Однако есть нюанс: эти ограничения не будут распространяться на продажу спиртного на розлив в объектах общепита и в магазинах — для проведения ритуальных и свадебных торжеств.
Кроме того, с днями трезвости определились и власти Белыничского района Могилевской области. Там акции пройдут также на школьные праздники 24 мая, 13 июня и 1 сентября. Традиционное исключение — для проведения ритуальных обрядов, свадеб и юбилеев, а также в общепите на розлив.