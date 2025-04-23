Четыре района Витебской области определились с днями трезвости

В Верхнедвинском района антиалкогольных акций будет три: с 08:00 до 12:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к празднику «Последний звонок», с 16:00 до 24:00 13 июня — на выпускные вечера и с 00:00 до 24:00 3 октября — в связи с мероприятиями, приуроченными ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.