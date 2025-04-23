На Затонском мосту в Уфе будут два раза на ночь ограничивать движение

С 24 по 26 апреля на Затонском мосту в Уфе будет частично ограничено движение транспорта в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
График ограничений:
— 24 апреля — с 23:59 до 05:00.
— 25 апреля — с 23:59 до 05:00.
Перекрыта будет крайняя левая полоса нового моста, предназначенная для грузового транспорта, следующего в объезд старого Затонского моста.
Власти города просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать при этом грядущие перекрытия.
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