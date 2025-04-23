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Кардиолог назвала главную опасность для пожилых от возросшей нагрузки с приходом тепла

С наступлением тепла многие пенсионеры с энтузиазмом возвращаются к дачным работам, не задумываясь о рисках для здоровья после долгого зимнего бездействия. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Людмила Палаткина в беседе с Life.ru объяснила, что резкий переход от зимней гиподинамии к активной физической работе может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

Среди основных угроз: повышение артериального давления и гипертонические кризы из-за недостаточной коррекции доз гипотензивных препаратов, риск падений и переломов на фоне астении, обострения хронических нарушений ритма сердца, ишемические события (стенокардия, инфаркт миокарда), а также тромбозы при имеющейся патологии вен нижних конечностей.

В пожилом возрасте не стоит резко менять интенсивность физических нагрузок. Расширять активность стоит постепенно, избегая продолжительных, «взрывных» нагрузок, длительного нахождения в положении «вниз головой», на открытом солнце и в условиях высокой температуры воздуха.

Людмила Палаткина.

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, к.м.н.

В первые недели дачного сезона стоит особенно внимательно следить за самочувствием, регулярно измерять давление и не забывать о приёме назначенных лекарств. Перед началом сезона лучше проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать медикаментозную терапию с учётом предстоящих нагрузок.

«Дозированные физические нагрузки полезны в любом возрасте, стоит поддерживать определённый уровень активности в любой сезон, выбрав для себя нагрузки по душе», — заключила Палаткина.

Ранее кардиолог рассказал, как причиной инсульта может стать невоздержанность в употреблении витаминов. По его словам, к такому эффекту приводит избыток витамина Е, а превышение нормы витамина А может спровоцировать повышение артериального давления и сбои в работе сердечной мышцы.