Кардиолог назвала главную опасность для пожилых от возросшей нагрузки с приходом тепла

Среди основных угроз: повышение артериального давления и гипертонические кризы из-за недостаточной коррекции доз гипотензивных препаратов, риск падений и переломов на фоне астении, обострения хронических нарушений ритма сердца, ишемические события (стенокардия, инфаркт миокарда), а также тромбозы при имеющейся патологии вен нижних конечностей.
В пожилом возрасте не стоит резко менять интенсивность физических нагрузок. Расширять активность стоит постепенно, избегая продолжительных, «взрывных» нагрузок, длительного нахождения в положении «вниз головой», на открытом солнце и в условиях высокой температуры воздуха.
Людмила Палаткина.
Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, к.м.н.
В первые недели дачного сезона стоит особенно внимательно следить за самочувствием, регулярно измерять давление и не забывать о приёме назначенных лекарств. Перед началом сезона лучше проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать медикаментозную терапию с учётом предстоящих нагрузок.
«Дозированные физические нагрузки полезны в любом возрасте, стоит поддерживать определённый уровень активности в любой сезон, выбрав для себя нагрузки по душе», — заключила Палаткина.
Ранее кардиолог рассказал, как причиной инсульта может стать невоздержанность в употреблении витаминов. По его словам, к такому эффекту приводит избыток витамина Е, а превышение нормы витамина А может спровоцировать повышение артериального давления и сбои в работе сердечной мышцы.