Кардиолог назвала главную опасность для пожилых от возросшей нагрузки с приходом тепла

С наступлением тепла многие пенсионеры с энтузиазмом возвращаются к дачным работам, не задумываясь о рисках для здоровья после долгого зимнего бездействия. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Людмила Палаткина в беседе с Life.ru объяснила, что резкий переход от зимней гиподинамии к активной физической работе может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.