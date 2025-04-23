МВД РФ: мошенники предлагают «социальные выплаты» через поддельные сайты

Мошенники предлагают «социальные выплаты», используя поддельные сайты с государственной символикой и ссылками на настоящие госорганизации. Об этом предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Потенциальным жертвам предлагают заполнить анкеты с указанием паспортных данных и подтверждением через СМС-код. В результате граждане лишаются как личной информации, так и средств на счетах, а также могут повторно стать целью мошенников, использующих методы социальной инженерии», — рассказали правоохранители.
Управление МВД порекомендовало россиянам не оставлять личную информацию на сомнительных сайтах, использовать антивирусные программы и в целом проявлять особое внимание к источникам, которые предлагают какую-либо финансовую помощь.
Ранее Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировало, что мошенники создают и фейковые сайты по продаже авиабилетов. Люди, ставшие их жертвами, узнают об обмане, уже находясь в аэропорту.