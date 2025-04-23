МВД РФ: мошенники предлагают «социальные выплаты» через поддельные сайты

Ранее Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировало, что мошенники создают и фейковые сайты по продаже авиабилетов. Люди, ставшие их жертвами, узнают об обмане, уже находясь в аэропорту.