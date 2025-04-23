В Перми за сокрытие налогов будут судить директора организации

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации. Его обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Как установило следствие, в период с 14 июля 2023 года по 3 июня 2024 года фигурант, будучи генеральным директором коммерческой организации, занимающейся строительством автодорог в Перми, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов и располагая средствами, принадлежащими организации, в размере более 13,5 миллиона рублей, расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства.
По ходатайству следствия на имущество гендиректора наложен арест на общую сумму более 17 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.