В Перми за сокрытие налогов будут судить директора организации

Как установило следствие, в период с 14 июля 2023 года по 3 июня 2024 года фигурант, будучи генеральным директором коммерческой организации, занимающейся строительством автодорог в Перми, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов и располагая средствами, принадлежащими организации, в размере более 13,5 миллиона рублей, расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства.