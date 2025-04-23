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В Иркутской области закрыта последняя ледовая дорога

Всего в 2025 году действовало 59 зимников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 22 апреля 2025 года закрыли последнюю ледовую переправу. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, зимник находился на реке Пермяковский в 41 километре севернее села Непа. Он не выдержал наступление тепла, покрытие начало сильно таять.

— Таким образом, в регионе завершен сезон эксплуатации переправ. В период их действия происшествий не было зарегистрировано, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, всего в этом году было оборудовано 59 ледовых дорог, предназначенных для безопасного проезда. Водителей просят не рисковать собственной жизнью и ездить лишь по официальным трассам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове на год ограничили движение грузовиков по автомобильным дорогам.