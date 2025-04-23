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Жителей Уфы предупредили о временном частичном перекрытии Затонского моста

Там будут проводить уборку.

Источник: gorodufa.ru

В Уфе частично перекроют Затонский мост. Временное ограничение связано с уборкой улично-дорожной сети, сообщили в мэрии столицы Башкирии.

Известно, что перекрывать будут выделенную крайнюю левую полосу нового моста, предназначенную для движения грузовых автомобилей в объезд старого Затонского моста.

Ограничение введут в 23:59 23 апреля до 5:00 24 апреля, а также с 23:59 24 апреля до 05:00 25-го числа.

Жителей города и гостей столицы попросили учитывать временные перекрытия и заранее планировать маршрут.