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Жители Омской области запечатлели первую в 2025 году грозу

Вспышки зафиксировали в разных районах региона.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 апреля 2025 года в объективы фотокамер омичей попрали яркие молнии первой весенней грозы. Ее наблюдали в Таврическом, Знаменском, Полтавском и других районах региона. Неподалеку от областного центра вспышками любовались жители села Надеждино.

«Просто потрясающая первая в году гроза была полчаса назад! Место съемки: Плоское, Саргатский район», — поделились накануне местные жители на странице «Охотник за красотами Омской области» в сети «ВКонтакте».

На опубликованных снимках ранней грозы можно увидеть, что при электрических разрядах небо окрашивалось в оранжевый, фиолетовый и синие цвета.

«Очень красивые кадры!», «Ух ты!!!», — оставили комментарии восхищенные сибиряки.

Ранее «КП Омск» показала фотоподборку нового полярного сияния в регионе.