Жители Омской области запечатлели первую в 2025 году грозу

Вечером 22 апреля 2025 года в объективы фотокамер омичей попрали яркие молнии первой весенней грозы. Ее наблюдали в Таврическом, Знаменском, Полтавском и других районах региона. Неподалеку от областного центра вспышками любовались жители села Надеждино.
«Просто потрясающая первая в году гроза была полчаса назад! Место съемки: Плоское, Саргатский район», — поделились накануне местные жители на странице «Охотник за красотами Омской области» в сети «ВКонтакте».
На опубликованных снимках ранней грозы можно увидеть, что при электрических разрядах небо окрашивалось в оранжевый, фиолетовый и синие цвета.
«Очень красивые кадры!», «Ух ты!!!», — оставили комментарии восхищенные сибиряки.
Ранее «КП Омск» показала фотоподборку нового полярного сияния в регионе.