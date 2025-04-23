Жители Омской области запечатлели первую в 2025 году грозу

Вечером 22 апреля 2025 года в объективы фотокамер омичей попрали яркие молнии первой весенней грозы. Ее наблюдали в Таврическом, Знаменском, Полтавском и других районах региона. Неподалеку от областного центра вспышками любовались жители села Надеждино.