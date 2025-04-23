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Погодка шепчет, а с коммуналкой не все в порядке: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

В среду, 23 апреля, будут проводиться необходимые профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

О запланированных работах сообщает поставщик услуги.

Центр:

Друмул Виилор, 38/2, 40, 42, 42/3, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 — с 08:50 до 16:50.

Рышкановка:

А. Руссо, 9/2 — с 09:20 до 12:00.

Буковиней, 15 — с 09:20 до 17:00.

Мирон Костин, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 18/3, Московский проспект, 6, 8, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 999 — с 13:00 до 17:00.

А. Руссо, 10 — с 09:20 до 12:00.

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