Сложный перекрёсток Владивостока: идут поиски подрядчика на реконструкцию

Администрация Владивостока намерена объявить повторный конкурс на выбор подрядчика для реконструкции одного из самых загруженных перекрёстков города — на пересечении улиц Анны Щетининой, Выселковой, Бородинской и Днепровской. Как уточнили в пресс-службе мэрии, предыдущий отбор не дал результатов — ни одна из компаний не была выбрана для выполнения работ.
Проект предполагает масштабное преобразование транспортной инфраструктуры в этом месте. Работы будут вестись поэтапно с планируемым завершением до конца октября 2026 года. В рамках реконструкции предусмотрены:
— изменение геометрии проезжей части;
— организация дополнительной полосы для поворота с улицы Щетининой на Бородинскую;
— выделение отдельной полосы для беспрепятственного поворота с Выселковой на Щетининой;
— создание безопасных пешеходных зон с наземными переходами;
— обустройство двух островков безопасности;
— нанесение новой дорожной разметки и установка дополнительных дорожных знаков.
При выборе исполнителя будут учитываться опыт компании в реализации аналогичных проектов, наличие необходимой техники и квалифицированных специалистов. Новый тендер объявят в ближайшее время.