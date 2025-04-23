Сложный перекрёсток Владивостока: идут поиски подрядчика на реконструкцию

Администрация Владивостока намерена объявить повторный конкурс на выбор подрядчика для реконструкции одного из самых загруженных перекрёстков города — на пересечении улиц Анны Щетининой, Выселковой, Бородинской и Днепровской. Как уточнили в пресс-службе мэрии, предыдущий отбор не дал результатов — ни одна из компаний не была выбрана для выполнения работ.