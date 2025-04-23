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Сложный перекрёсток Владивостока: идут поиски подрядчика на реконструкцию

Предыдущий конкурс не выявил подходящего исполнителя для модернизации дорожной инфраструктуры.

Источник: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока намерена объявить повторный конкурс на выбор подрядчика для реконструкции одного из самых загруженных перекрёстков города — на пересечении улиц Анны Щетининой, Выселковой, Бородинской и Днепровской. Как уточнили в пресс-службе мэрии, предыдущий отбор не дал результатов — ни одна из компаний не была выбрана для выполнения работ.

Проект предполагает масштабное преобразование транспортной инфраструктуры в этом месте. Работы будут вестись поэтапно с планируемым завершением до конца октября 2026 года. В рамках реконструкции предусмотрены:

— изменение геометрии проезжей части;

— организация дополнительной полосы для поворота с улицы Щетининой на Бородинскую;

— выделение отдельной полосы для беспрепятственного поворота с Выселковой на Щетининой;

— создание безопасных пешеходных зон с наземными переходами;

— обустройство двух островков безопасности;

— нанесение новой дорожной разметки и установка дополнительных дорожных знаков.

При выборе исполнителя будут учитываться опыт компании в реализации аналогичных проектов, наличие необходимой техники и квалифицированных специалистов. Новый тендер объявят в ближайшее время.